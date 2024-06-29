Іван Білоусов з "Ідеаліст кави" посів 3 місце в чемпіонаті світу

29 червня 2024, 20:49
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Світовий чемпіонат з кави

Бариста Іван Білоусов посів 3 місце на Світовому чемпіонаті з кави. Він виборов найкращий результат для України у цій спеціальності, починаючи з 2018 року.

Бариста Іван Білоус змагався у приготуванні кави в джезві. Конкурс проходив у столиці Данії – Копенгагені.

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Що відомо про бронзу українця 

У компанії "Ідеаліст кава" розповіли, що Іван Білоус здобув бронзу на Світовому чемпіонаті з джезви, пропустивши вперед тільки Францію та Туреччину.

Дуже круто!..Вся команда "Ідеаліст кави" пишається тобою,
– відзначили у компанії. 

У Світовому чемпіонаті з кави назвали п'ятірку найкращих барист:

  1. Джордан Тахнакян, Франція⁣,
  2. Кевсер Атмака, Туреччина⁣,
  3. Іван Білоусов, Україна⁣,
  4. Емануеле Бернабей, Італія⁣,
  5. Плай, Канада⁣. 

Іван Білоус здобув бронзу на Світовому чемпіонаті з джезви / Фото Івана Білоусова

До речі, бариста Іван Білоусов народився в Кременчуці та працює з кавою вже 8 років. Виданню "Кременчук Today" він розповідав, що найбільше любить каву у джезві або еспресо.

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Бариста зізнавався, що для того, щоб подолати складнощі, доводилось відмовлятись від звичного життя на користь тренувань: "Часто тренування були до самої ночі. Стосовно труднощів у мене є цікаве правило: коли ти на своєму місці та рухаєшся у правильному напрямку, то сама доля тобі допомагає". 
 

Автор: Даша Птаховська