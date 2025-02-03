Не повернувся з бойового завдання: загинув льотчик Іван Болотов

Під час виконання бойового завдання 3 лютого загинув льотчик-винищувач Повітряних сил капітан Іван Болотов. Загиблому було 24 роки.

Чоловік захищав Україну майже 3 роки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 831 бригаду тактичної авіації.

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Що відомо про Івана Болотова

У 831 бригаді тактичної авіації кажуть, що, попри вік, Іван був сміливим, грамотним і досвідченим воїном, який нещадно бив окупантів на усіх його підступах та напрямках фронту.

Висловлюємо співчуття рідним Івана, він загинув у бою, як Герой! Він залишився для нас прикладом високої мужності, незламності та жаги до перемоги,

– йдеться у повідомлені.

Там додають, що Іван був справжнім патріотом та зазначають, що льотчики не помирають, вони навіки залишаються в небі.

20 січня біля Покровська на Донеччині також загинув боєць підрозділу ALASTOR 25 ОПДБр Дмитро "Айтішник" Щербина. Він приєднався до лав добровольців у грудні 2022 року. У загиблого залишилися дружина та троє дітей.