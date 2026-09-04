Івана Федорова призначили головою Держагентства відновлення України

Уряд призначив Івана Федорова головою Державного агентства відновлення України. Іншим рішенням урядовці погодили його звільнення з посади очільника Запорізької обласної державної адміністрації.

Про це повідомив представник Кабміну Тарас Мельничук.

Що відомо про нове призначення

Раніше посадовець розповідав, що отримав пропозицію очолити відомство безпосередньо від президента. Головним завданням Федорова у новій ролі стане захист критичної інфраструктури та оперативна відбудова стратегічних об'єктів по всій країні.

Водночас чиновник зауважив, що перехід до столиці не означатиме припинення роботи в регіоні.

Він планує поєднувати обов'язки та надалі залишатися співголовою Ради оборони Запорізької області.

Хто такий Іван Федоров?

Іван Федоров народився 29 серпня 1988 року в Мелітополі Запорізької області.

За освітою він – економіст та управлінець, має ступінь кандидата наук із державного управління.

Політичну кар'єру Федоров розпочав у Мелітополі. У 2014 – 2019 роках був заступником міського голови, а у 2019 році нетривалий час очолював департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Згодом став першим заступником голови Запорізької ОДА.

У 2020 році його обрали мером Мелітополя. Після окупації міста російськими військами у березні 2022 року Федорова викрали російські військові через його відмову співпрацювати з окупаційною владою.

16 березня його звільнили в межах обміну – на дев'ятьох російських військовослужбовців.

З лютого 2024 року він очолював Запорізьку ОВА та відповідав, зокрема, за оборону регіону, відновлення інфраструктури, укриття, енергетику й допомогу переселенцям.

У червні 2026 року Федорова нагородили орденом "За мужність" II ступеня.

Водночас діяльність Федорова неодноразово ставала предметом критики. Зокрема, у 2025 році він фігурував у журналістському розслідуванні щодо будівництва фортифікацій у Запорізькій області.