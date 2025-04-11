Іван Гаврилюк йде з посади першого заступника Умєрова, – ЗМІ

Іван Гаврилюк залишає посаду першого заступника міністра оборони за власним бажанням. Генерал-лейтенанта призначили першим заступником Умєрова у травні 2024 року. До цього з 5 жовтня 2023 року він був просто заступником міністра.

Інших деталей щодо свого рішення Гаврилюк не розповів, передає 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Що відомо

Іван Гаврилюк раніше був радником командувача Сил логістики ЗСУ та керівником Головного управління логістики, а також заступником начальника Генерального штабу ЗСУ.

З квітня до серпня 2022 року Гаврилюк був головою робочої групи України в Координаційному центрі з надання допомоги у Німеччині.

До слова, нещодавно Іван Гаврилюк повідомив, що Міноборони планує об'єднати Агенцію оборонних закупівель (АОЗ) та Державний оператор тилу (ДОТ) після завершення воєнного стану. Очільником об'єднаної агенції розглядають керівника АОЗ Арсена Жумаділова, який погодився очолити агенцію після завершення контракту Марини Безрукової з 1 лютого 2025 року.