"Не повів у м’ясні штурми бригаду": бійці 24 ОМБр вимагають не звільняти свого комбрига

Бійці 24 ОМБр висловили протест проти можливого звільнення командира бригади, полковника Івана Голішевського. У опублікованому відеозверненні до президента, вони назвали це рішення великою помилкою.

На думку військових, рішення про звільнення базується на ситуації в Часовому Яру. Вони наголосили, що Іван Голішевський є компетентним офіцером, бойовим командиром і справжнім лідером 24-ї бригади.

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Що у 24 ОМБр кажуть про звільнення комбрига

На сьогоднішній день Івана Голішевського планують усунути з посади командира бригади через те, що він не повів бригаду у м’ясні штурми без належної укомплектованості. Тим самим відмовився від стратегії Росії. Людський ресурс на сьогоднішній день – це найцінніше, що в нас є,

– заявив комбат "Рарогу" з позивним "Хасан".

Бійці підкреслили, що Голішевський є для них прикладом і йому небайдужа доля солдатів.

Як військові відреагували на інформацію про звільнення Голішевського: дивіться відео

"Вважаємо дане ганебне рішення прямим саботажем з боку командування", – наголосив один із солдатів.

Ще один боєць порівняв звільнення Голішевського із "пострілом собі в ногу", він додав, що це рішення буде лише росіянам на радість.

На інформацію про можливе звільнення комбрига відреагували не тільки військові. Зокрема, відео від військових вже поширили Ігор Лаченков та Сергій Стерненко. Останній висловив своє невдоволення щодо того, що Голішевського хочуть зняти з посади та відправити в університет.

Бо і справді, нащо нашому війську адекватні та авторитетні серед військових командири? Таких з війська треба витискати. А содолів на підвищення,

– написав Стерненко.

Що відомо про Голішевського

Іван Леонідович Голішевський – 36-річний полковник Збройних сил України, який командує 24-ю механізованою бригадою.

У лютому-березні 2022 року він очолював 15-й окремий гірсько-штурмовий батальйон, який захищав Кремінну та стримував наступ ворога в напрямку Красноріченське – Кремінна на Луганщині. Тоді російські війська зазнали значних втрат у живій силі та техніці на цьому напрямку.

У серпні 2022 року Іван Голішевський отримав звання Героя України.

Про те, що комбрига 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ планують зняти з посади, три дні тому, 12 липня, у Facebook повідомила журналістка Анна Калюжна.