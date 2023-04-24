"Лізли по трупах своїх": кулеметник розповів, як врятував 20 побратимів і зірвав наступ ворога

Кулеметник 72-ї окремої механізованої бригади Іван Гребенюк під час боїв під Вугледаром урятував життя двом десяткам українських захисників. Будучи пораненим, він кілька годин прикривав своїх побратимів.

Та жодного героїзму у своєму вчинку чоловік не вбачає: каже, на фронті це звичайна робота. Про той день погодився розповісти лише після наказу командира.

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Взяти вогонь на себе і таким чином відвернути увагу ворожої техніки, яка прямувала на засідку піхоти ЗСУ – такий наказ отримав Іван Гребенюк та кілька його побратимів отримали від командира.

Бій зафільмував наш розвідувальний безпілотник. На відео видно, як з десятки російських окупантів біжать до позиції, де закріпилися наші захисники.

Це була перестрілка у межах 5 – 7 метрів. Він настільки тактично це робив, настільки близько підпустили ворога… Вони не тільки взяли вогонь на себе, знищили понад пів групи,

– розповів командир Назарій Кішак.

Росіяни не рахують втрати

Військовий зауважив, що під Вугледаром, як і на інших ділянках фронту, росіяни не рахували своїх втрат і буквально по трупах намагалися пробратися до позицій ЗСУ.

Вони наступають, просто по трупах, по своїх трупах, переступають своїх людей і просто лізуть. Вони під впливом наркотичної дії чи алкоголю. Якщо вони не можуть захопити якийсь будинок, просунутися на кілька метрів, вони гатять з великої артилерії: нищать будинок вщент,

– розповідає боєць.

Попри поранення Іван продовжував бій

Незважаючи на важке поранення руки, кулеметник продовжував вести вогонь по окупантах, щоб побратими в цей час встигли змінити дислокацію. Вже в госпіталі Іван дізнався, що врятував життя своїм побратимам. І виконав наказ – завадив окупантам отримати стратегічну перевагу.

Тоді у них би була висота, а висота дає переваги - не тільки піхоті, але й артилерії. Ми би реально втратили 1,5 км території і наші хлопці могли б попасти у дуже велику біду,

– додає командир.

Зараз Іван удома, приходить до тями після поранення, вже переніс кілька операцій. Сподівається, що рука повністю відновиться і він повернеться в стрій.

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