Україна може дістати російські кораблі всюди: що означає атака на "Іван Хурс"

Розвідувальний корабель Росії "Іван Хурс" зазнав пошкоджень унаслідок атаки українськими морськими дронами. І це значно більше, ніж просто успішна операція. Це означає, що Чорноморський флот країни-агресора – у небезпеці.

Відео, яке опублікували у мережі вчора, де можна побачити, як дрон пошкоджує розвідувальний корабель "Іван Хурс", стало фінальною точкою у питанні, чи була атака вдалою. Адже росіяни казали, що знищили усі дрони, а корабель нібито не було пошкоджено.

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Тепер же аналітики наголошують, що атаку катерів-камікадзе на російський розвідувальний корабель "Іван Хурс" можна назвати не просто вдалою.

Сам факт того, що цей корабель зазнав удару аж в 400 кілометрів від українського побережжя та орієнтовно в 140 кілометрів від протоки Босфор означає зокрема, що кораблі Чорноморського флоту Росії тепер не мають безпечного місця в Чорному морі, де б вони могли сховатись від потенційної атаки безпілотників з "бавовною",

– йдеться у статті.

Морські дрони удосконалили

Тим більш як катери-камікадзе як засоби ураження теж зазнали певної еволюції. Для початку, потужність вибуху морських дронів з "бавовною" може вказувати, що маса БЧ на цих катерах була суттєво збільшена.

Також схоже, шо була суттєво покращена надійність управління, яка дозволила тримати стабільність руху та влучити в корпус корабля на віддалі аж 400 кілометрів від берега, де сигнал міг бути втрачений зокрема і через протидію засобів РЕБ росіян.

Силова установка та елементи живлення також могли зазнати суттєвого доопрацювання, бо інакше наші морські безпілотники не змогли б пройти настільки велику дистанцію відкритим морем.

І в підсумку, це все означає зміну парадигми у морській війні України проти Росії.