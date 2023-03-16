Встиг надіслати дружині зворушливу смс: під Бахмутом загинув воїн з Вінниччини

У боях за Бахмут загинув український захисник Іван Ліщинський. Попрощатися з воїном та провести його в останню путь вийшло все його село.

Перед штурмом Іван встиг відправити своїй дружині зворушливе смс й сказав, що в нього все добре.

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Що відомо про захисника Івана Ліщинського

Його мобілізували 9 листопада 2022 року. На фронті він був навідником 3-го аеромобільного відділення 3-го аеромобільного взводу 9-ої аеромобільної роти 3-го аеромобільного батальйону в/ч А4335. Захисник України загинув 8 березня 2023 року під час бойових дій в районі Бахмута.

Народився Іван 28 листопада 1985 року в селі Черепин Київській області в багатодітній родині. Мав ще двох менших братів і сестру. У юному віці обоє його батьків померли, внаслідок чого Іван став сиротою.

У пошуках кращої долі Іван вирушив до Вінницької області, де зустрів свою майбутню дружину Наталю з сином Ярославом. Подружжя прожило разом 16 років, 7 із них – у селі Придністрянське.

Односельці Івана відгукуються про нього, як про доброго, чуйного та гарного сім'янина. Сусіди розповідають, що він добре ладив з онуками, вчив їх людяності та доброти. Також чоловік ніколи не скаржився на життя та службу й був переконаний, що Україна переможе.

Останні дні Іван Ліщинський перебував під сильними обстрілами. Перед штурмом написав дружині Наталі коротке смс-повідомлення: "Дякую. У мене все ок. Цілую…".

Захисника поховали 13 березня

Героя провели 13 березня у селі Придністрянське Ямпільської територіальної громади Вінницької області, де він проживав. Попрощатися з воїном вийшло все село. Також на прощання приїхали його побратими.

Дружині полеглого Наталі вручили Прапор України та Грамоту Пошани й Скорботи з підписом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

На Вінниччині попрощались з захисником Іваном Ліщинським: фото "Ямпільський вісник"

висловлює співчуття рідним та побратимам загиблого. Вічна пам'ять.