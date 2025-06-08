На війні загинув 52-річний уродженець Волині Іван Литвін

У неділю, 8 червня, у Донецькій області під час виконання бойового завдання загинув уродженець Волині Іван Литвін. Захисникові було 52 роки.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на луцького міського голову Ігоря Поліщука. Він висловив співчуття рідним і близьким покійного.

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Що відомо про загиблого

Іван Литвін був жителем села Тарасове Луцької міської територіальної громади. Його призвали на службу до складу військової частини на посаду водія 2-го стрілецького відділення 2-го стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти.

Солдат загинув під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Малинівка Донецької області.

Вічна пам'ять, честь і шана Герою!

– написав мер Луцька.

Нагадаємо, раніше про ще одну втрату повідомили у Вишнівській сільській територіальній громаді. У п'ятницю, 6 червня, на фронті через російський FPV-дрон загинув 20-річний лейтенант Назар Матейчук.