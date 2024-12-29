"Іван повернувся": кореспондент Reuters, що був у комі після атаки Росії, заколядував у лікарні

Наприкінці серпня росіяни вдарили по готелю у Краматорську, внаслідок чого постраждав воєнний кореспондент та оператор агенції Reuters Іван Любиш-Кірдей. Наразі журналіст відновлюється та навіть встиг заколядувати на Святвечір.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дружину Івана Марію Семенченко. Нагадаємо, Іван Любиш-Кірдей вийшов з коми приблизно за місяць після трагічної атаки. На початку жовтня він повернувся до свідомості та заговорив.

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Чудо у лікарні на Святвечір

На Святвечір, 24 грудня, друзі та колеги Івана влаштували для нього вертеп прямо у холі лікарні.

За тиждень до цього Іван попросив принести йому баян і сказав, що він дуже хоче колядувати (хто знає Івана, знає і про його щорічну коляду з друзями). Дуже хвилювався, чи хтось прийде, чи зможе він однією рукою – лівою, добре грати на баяні, чи не забуде слова колядок,

– розповідає дружина.

Марія зазначає, що це була найпрекрасніша коляда у світі. Вона відчула, що її чоловік повернувся. За її словами, це був саме той момент, про який вона мріяла у ті страшні серпневі дні – але кращий. Марія назвала це справжнім дивом.

Коляда з Іваном Любиш-Кірдеєм у лікарні / фото Valentyn Ogirenko

Дружина кореспондента подякувала всім, завдяки кому цей вертеп вдався. Також Марія Семенченко висловила вдячність всім, хто вірив в Івана, молився за нього, підтримував його, хто чекав його, хто любить його – кожному.