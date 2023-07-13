Пригожин здав пост, Попов – прийняв: російський генерал впав в істерику через свою відставку

Доки Євгеній Пригожин "чілить" десь між Мінськом та Москвою, на арені цирку з'явився новий автор "епічних" звернень. Цього разу мовиться про генерала-майора Івана Попова, якого відправили у відставку.

Попов вирішив повністю косплеїти Пригожина й записав огидне аудіо. Його поширили росЗМІ, інформує 24 Канал.

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Окупант бідкається на керівництво та життя

Верещати про боєприпаси так, що до Кремля почують без телефона, Попов ще не навчився. В аудіо він звернувся до якихось "улюблених гладіаторів". Справжні гладіатори, вочевидь, тієї миті перевернулися у своїх могилах.

Попов розповів, що виникла "складна ситуація з начальством". Розхвалюючи себе, він додав, що було два варіанти: або малодушно змовчати, або назвати речі своїми іменами. Для більшої епічності Попов додав, що "в ім'я всіх пакетизованих окупантів не мав права брехати". Хоча окупанти, вочевидь, хотіли б іншого, бо брехня – власне друге ім'я росіян.

У Росії так довго не було "потєрь". Але Попов заявив, що "масову загибель та каліцтва" окупантів. Своє звільнення Попов називає "обезголовленням армії".

За що "полетіла голова" Попова

Раніше в ISW заявили, що звільнив Попова власне Герасимов. Він звинуватив генерала у панікерстві, а також – шантажі вищого керівництва.

Начальник російського генштабу генерал армії Валєрій Герасимов звільнив командувача 58-ю оос генерал-майора Івана Попова після того, як Попов висловив занепокоєння щодо необхідності ротації військ на заході Запорізької області в умовах контрнаступу українських військ,

– заявили в ISW.

Повідомляють, що Попов зібрався "доповідати" особисто Путіну. Власне тоді Герасимов й ухвалив рішення.