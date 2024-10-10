Військовий з Івано-Франківщини Іван Попович помер під час відпустки

Під час відпустки, 8 жовтня раптово помер захисник України Попович Ігор Ярославович. Він був родом з Снятинщини, що в Івано-Франківській області.

У міській раді повідомили, що похорон відбудеться у четвер, 10 жовтня, у селі Будилів о 9:00.

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Загибель військового Івана Поповича

Як пише Суспільне, Ігор Попович народився 21 лютого 1976 року, проживав у селі Будилів. Військовий проходив службу у лавах 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. Останнім часом воював на Донеччині, поблизу міста Курахове.

Міський голова, Виконавчий комітет Снятинської міської ради, депутатський корпус та працівники адмінапарату висловили щирі співчуття рідним та близьким з приводу загибелі воїна.

У ці дні скорботи важко віднайти слова, які б змогли полегшити душевний біль від втрати рідної Вам людини. Прийміть найщиріші співчуття. Нехай пам’ять про Героя назавжди залишиться у наших серцях,

– написали у Снятинській міській раді.

Смерть воїна Івана Поповича / фото Снятинської міської ради

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття всім, хто знав Івана Поповича.