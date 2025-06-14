"На щиті" повертаються воїни з Тернопільщини Іван Романишин і Віталій Коваль
- Іван Романишин загинув 11 червня на Запорізькому напрямку внаслідок удару FPV- дрона окупантів.
- Віталій Коваль вважався зниклим безвісти з 7 червня, але стало відомо, що він загинув.
На війні загинули українські воїни з Тернопільщини – Іван Романишин і Віталій Коваль.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Скала-Подільську громаду та Сергія Надала.
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Іван Романишин загинув на війні
На війні загинув захисник Романишин Іван. Герой народився в 1989 році та був жителем селища Скала-Подільська, що в Тернопільській області.
Воїн загинув 11 червня в районі населеного пункту Новоандріївка Запорізької області внаслідок удару FPV- дрона противника.
Іван Романишин загинув на війні / Фото з сайту Скала-Подільської громади
Загинув захисник Віталій Коваль
Віталія Коваля вважали зниклим безвісти з 7 червня, але, на жаль, підтвердили найгірше: він загинув. Захисник загинув на Донеччині.
"Відлетів до небесних полків, боронячи рідну землю від ворога захисник Коваль Віталій Андрійович. Героїчно завершив свій шлях на землі на 48-му році життя, виконуючи бойове завдання у Донецькій області", – написав мер Тернополя Надал.