Віддав життя за Україну у 24 роки: Івано-Франківськ прощається із захисником Іваном Василюком

У вівторок, 8 вересня, Івано-Франківська громада проведе в останню путь старшого солдата Івана Василюка, який загинув у боях за Україну. Траурний кортеж буде рухатися вулицями міста.

Про це повідомила Міська ритуальна служба.

Що відомо про загибель та прощання із захисником?

8 вересня Івано-Франківська громада проведе в останню путь захисника України Івана Василюка. Старший солдат загинув у боях за волю та незалежність України. Йому було 24 роки.

Іван Богданович Василюк народився 18 січня 2002 року, а загинув 3 червня 2026 року. Громаду закликають долучитися до військового поховального ритуалу та гідно вшанувати пам'ять полеглого воїна.

Комунальне підприємство "Міська ритуальна служба" висловило співчуття рідним, близьким і побратимам Героя.

Військовий поховальний ритуал відбудеться за таким графіком:

13:00 – виїзд із Будинку Смутку на вулиці Івасюка, 48, до Парафії МБНП;

14:00 – прощання із загиблим на вулиці Івасюка, 48;

14:40 – виїзд із Парафії МБНП на Алею Героїв.

Траурний кортеж рухатиметься за маршрутом: вулиця Івасюка – Хоткевича – Привокзальна – Грюнвальдська – Грушевського – Драгоманова – Івана Франка – Січових Стрільців – Коновальця.

О 15:20 заплановане поховання Івана Василюка на Алеї Героїв міського кладовища в селі Чукалівка. Мешканців Івано-Франківської громади просять долучитися до прощання та вшанувати пам'ять захисника, який віддав життя за Україну.

Вони віддали життя за Україну

Нагадаємо, 6 вересня Броварська громада попрощалася з молодшим сержантом Андрієм Бутенком, який загинув 29 серпня 2026 року в районі Графського на Сумщині. Захисник виконував обов'язки командира гармати. Прощання із воїном відбулося у його рідному Требухові, де земляки віддали йому останню шану та провели в останню путь.

Даниїл "Серфер" Смирнов загинув на фронті 28 серпня, за кілька тижнів до народження сина. Він повернувся з Литви в Україну у 18 років, щоб стати на захист держави, воював у складі 3-ї штурмової бригади, а після поранення продовжив службу в Міжнародному легіоні ГУР. 3 вересня з Даниїлом попрощалися у Києві та поховали на Лісовому кладовищі.