ЗМІ розповіли, хто тимчасово очолюватиме Нацполіцію та коли визначать нового голову

Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела.

Хто стане виконувачем обов'язків очільника Нацполіції?

Джерело видання розповіло, що тимчасовим виконувачем голови Нацполіції стане перший заступник Івана Вигівського – Максим Цуцкірідзе.

Однак, за словами іншого поінформованого співрозмовника "РБК-Україна", це лише тимчасове рішення. Нового голову Національної поліції, за словами джерела, ще не обрали.

Цуцкірідзе є просто тимчасовим виконувачем обов'язків. Хто стане новим головою Нацполіції – визначать завтра (17 липня – 24 Канал),

– сказав співрозмовник.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету Міністрів України. Згідно з ним, міністром внутрішніх справ став уже колишній очільник Нацполіції Іван Вигівський.

Після обрання нового очільника МВС Ігор Клименко втратив свою посаду. Також повідомлялося, що Ігоря Клименка розглядали як одного із кандидатів на посаду міністра оборони України.

Однак згодом стало відомо, що Володимир Зеленський запропонував посаду тимчасового виконувача очільника Міноборони генералу Євгенію Хмарі. Президент також хоче пропонувати кандидатуру Хмари на посаду міністра оборони.