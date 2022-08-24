Партизани готують для колаборантів "сумні новини", – мер Мелітополя про "інцидент" з сушком

У Михайлівці на Запоріжжі підірвали місцевого гауляйтера івана сушка. Тим часом партизани вже готуються до нових "сумних новин".

Відомо, що колаборант іван сушко встиг вислужитись перед прокремлівським начальством. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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Партизани вже напоготові

За словами Федорова, сушко очолював штаб підготовки до псевдореферендуму на "своїй ділянці" тимчасово окупованих територій.

Тепер питання про бодай будь-яке "голосування" у Михайлівській громаді, навіть для картинки росЗМІ, буквально підірване й зависло в повітрі,

– зазначив міський голова.

Федоров додав, що наразі партизани готуються до нових "сумних новин" для тих, хто все ж долучився до організації псевдореферендуму.

Що відомо про вбивство сушка

У Михайлівці підірвали місцевого гауляйтера івана сушка. Спершу окупанти заявляли, що він начебто перебуває у реанімації, а згодом таки визнали: сушко – помер.

Про смерть гауляйтера повідомили росЗМІ, інформує 24 канал. Відомо, що автівку сушка підірвали.

Нардеп Олексій Гончаренко зауважив, що спершу гауляйтера в критичному стані доставили до лікарні. Врятувати його, звичайно, не вдалося.

"Вибухівка в машині сушка знаходилася під сидінням. Як-то кажуть – не всидів на своєму місці", – заявив Гончаренко.

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