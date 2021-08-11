Івана Вигівського призначили новим головою Нацполіції Києва

Івана Вигівського призначили новим головою Національної поліції Києва. Перед цим задовольнили рапорт про відставку глави поліції Києва Андрія Крищенка.

Андрій Крищенко у фейсбуці написав, що завершує кар'єру в Київській поліції. Однак він не назвав причин такого рішення.

До теми Крищенко подав у відставку з посади глави Київської поліції

Іван Вигівський – новий глава Київської поліції

Івана Вигівського призначили новим главою Київської поліції. Про це повідомив журналістам Андрій Крищенко.

Щойно міністр внутрішніх справ представив Івана Вигівського, полковника поліції, керівником поліції Києва,

– заявив Крищенко.

Відповідаючи на питання, що може сказати про призначення нового очільника Київської поліції, Андрій Крищенко запевнив, що йому особливо не доводилось з ним спілкуватись.

"Ми не працювали разом якось щільно, лише спілкувалися, можливо, як керівники. Тому всі оцінки, я думаю, надасть керівництво і суспільство", – зазначив Крищенко.

Додав також, що це велика довіра, висловлена керівником. Крищенко вважає, що новий очільник буде намагатися її виправдати.

Нове призначення у коментарі 24 каналу підтвердив речник МВС Артем Шевченко.

Перед цим ЗМІ повідомляли, посилаючись за джерела в МВС, що саме полковник Вигівський може очолити Київську поліцію. Адже, ймовірно, це не кандидат, якого хотів би бачити на чолі київської поліції новий глава МВС Денис Монастирський, а людина, яку рекомендував Офіс Президента на чолі з Андрієм Єрмаком.

Що відомо про Івана Вигівського: коротко

Джерело: "Обозреватель"