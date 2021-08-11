Івана Вигівського призначили новим головою Нацполіції Києва

11 серпня 2021 , 12:17
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Джерело:

24 канал

Івана Вигівського призначили новим головою Національної поліції Києва. Перед цим задовольнили рапорт про відставку глави поліції Києва Андрія Крищенка.

Андрій Крищенко у фейсбуці написав, що завершує кар'єру в Київській поліції. Однак він не назвав причин такого рішення. 

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Іван Вигівський – новий глава Київської поліції

Івана Вигівського призначили новим главою Київської поліції. Про це повідомив журналістам Андрій Крищенко.

Щойно міністр внутрішніх справ представив Івана Вигівського, полковника поліції, керівником поліції Києва,
– заявив Крищенко.

Відповідаючи на питання, що може сказати про призначення нового очільника Київської поліції, Андрій Крищенко запевнив, що йому особливо не доводилось з ним спілкуватись. 

"Ми не працювали разом якось щільно, лише спілкувалися, можливо, як керівники. Тому всі оцінки, я думаю, надасть керівництво і суспільство", – зазначив Крищенко.

Додав також, що це велика довіра, висловлена керівником. Крищенко вважає, що новий очільник буде намагатися її виправдати. 

Нове призначення у коментарі 24 каналу підтвердив речник МВС Артем Шевченко.

Перед цим ЗМІ повідомляли, посилаючись за джерела в МВС, що саме полковник Вигівський може очолити Київську поліцію. Адже, ймовірно, це не кандидат, якого хотів би бачити на чолі київської поліції новий глава МВС Денис Монастирський, а людина, яку рекомендував Офіс Президента на чолі з Андрієм Єрмаком.

Що відомо про Івана Вигівського: коротко

Джерело: "Обозреватель"

  • Іван Вигівський народився у березні 1980 року на Житомирщині. У 2003 році закінчив Національний університет внутрішніх справ України.
  • Роботу в органах внутрішніх справ почав з 1999 року, працюючи слідчим Очаківського міськрайонного відділу УМВС України в Миколаївській області.
  • У 2015 – 2016 роках працював начальником Очаківського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Миколаївській області.
  • З 2016 року – був на посаді заступника начальника Головного управління – начальника слідчого управління ГУНП в Миколаївській області.
  • З 2020 року очолював ГУНП в Полтавській області. 
  • Іван Вигівський полковник поліції. Він одружений та має доньку.
  • Згідно з декларацією за 2020 рік, він має авто Volkswagen Touareg 2015 року випуску, його дружина – Volkswagen Golf 2014 року. У них є 2 квартири (в Полтаві і Очакові) та 2 земельні ділянки (на Миколаївщині).