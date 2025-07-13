У жахливій ДТП на Львівщині загинула лікар-інтерн з тернопільської клініки
- У ДТП на Львівщині загинула 23-річна лікарка-інтерн Іванна Кліценко з Рівненської області. Вона працювала у клініці у Тернополі.
- Клініка професора Стефана Хміля підтвердила загибель Іванни, відзначивши її доброту, працьовитість та любов колег і пацієнтів.
- Іванна Кліценко мріяла стати акушер-гінекологом і була шанованою в колективі як світла, привітна і щира людина.
У Львівській області 10 липня у жахливій дорожньо-транспортній пригоді трагічно загинула 23-річна Іванна Кліценко з Рівненщини. Вона була лікаркою-інтерном в одній із тернопільських клінік.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Клініки професора Стефана Хміля та поліції Львівщини.
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Що відомо про загибель лікарки-інтерна на Львівщині у ДТП?
У поліції Львівщини повідомляли, що дорожньо-транспортна пригода сталася 10 липня близько 08:30 на автодорозі "Львів – Шегині" поблизу міста Судова Вишня Яворівського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Audi A4, 23-річний львів'янин, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та в'їхав у дерево, після чого транспортний засіб перекинувся,
– мовиться у повідомленні.
Від зазнаних внаслідок ДТП травм пасажирки автомобіля, 23-річна жителька Рівненської області та 25-річна львів'янка, загинули на місці події. Водій легковика та ще одна пасажирка, 22-річна львів'янка, зазнали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. Винуватця аварії затримали правоохоронці.
Жахлива ДТП у Львівській області 10 липня, де загинула Іванна Кліценко / Фото поліції Львівщини
11 липня у Клініці професора Стефана Хміля, що у Тернополі, підтвердили загибель їхньої працівниці внаслідок цієї дорожньо-транспортної пригоди.
"10 липня у жахливій дорожньо-транспортній пригоді трагічно загинула наша лікарка-інтерн – Іванна Кліценко. Усміхнена, мила, спокійна, працьовита, вродлива, лагідна і завжди привітна. Її щиро любили та поважали всі – студенти, пацієнти, колеги", – зазначили у клініці.
Іванна Кліценко працювала лікаркою-інтерном у тернопільській клініці / Фото з фейсбуку Клініки професора Стефана Хміля
Медики розповіли, що Іванка мріяла стати акушер-гінекологом і впевнено йшла до цієї мети. За словами її колег, дівчина вкладала душу в кожен день свого стажування, працювала натхненно, по-дорослому відповідально, по-людськи тепло.
Вона була світлом у нашому колективі. Її доброта, щирість, товариськість і завжди тепла усмішка – залишаться в пам'яті кожного з нас. Її просто неможливо було не любити,
– мовиться у дописі.
У колективі МЦ "Клініка професора Стефана Хміля" у Тернополі зазначили, що глибоко шоковані та спустошені цією непоправною втратою. Там наголосили, що дівчина завжди залишиться з ними – усміхненою, сильною, доброю, живою.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Іванни Кліценко через трагічну загибель дівчини у дорожньо-транспортній пригоді.