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      Іванна Владкова Голлар стала главою місії МВФ в Україні

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      Іванна Владкова Голлар
      Іванна Владкова Голлар / The Financial

      Міжнародний валютний фонд змінив голову місії в Україні. Відтепер її очолюватиме Іванна Владкова Голлар.

      Про це заявив постійний представник Міжнародного Валютного Фонду в Україні Йоста Люнгман, пише 24 канал.

      Раніше Яку суму Україна сподівається отримати від МВФ: пояснення Мінфіну

      Іванна Владкова Голлар є громадянкою Болгарії. Як переконують у МВФ, вона має суттєвий досвід роботи в економіках, що розвиваються.

      Серед останніх її призначень – очільництво місій в Молдові та Північній Македонії.

      На посаді очільниці місії Голлар змінила Рона ван Родена. Призначення відбулося ще 1 травня.

      Зверніть увагу! Україна зараз веде переговори про отримання нової програми МВФ обсягом приблизно 8 мільярдів доларів. Для цього залишилося виконати останню вимогу — прийняти "антиколомойський" закон. Верховна Рада може розглянути його в другому читанні вже 13 травня.

      Співпраця МВФ і України під час пандемії

      • У грудні 2019 року МВФ попередньо узгодив програму фінансування України на 5,5 мільярда доларів на 3 роки. Однак рішення повинна затвердити Рада директорів організації.
      • Президент Володимир Зеленський розраховує на збільшення програми з Міжнародним валютним фондом до 8 мільярдів доларів.
      • Верховна Рада 30 березня у першому читанні ухвалила "антиколомойський" законопроєкт. А у ніч на 31 березня нардепи проголосували за закон про ринок землі. Прийняття законів було вимогою МВФ для надання допомоги.
      • Парламентарі внесли у законопроєкт про банки понад 16 тисяч правок, що могло затягнути його прийняття. Для спрощення розгляду депутати ухвалили законопроєкт про "поправковий спам".
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: МВФ Новини політики Новини України
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