Іванна Владкова Голлар стала главою місії МВФ в Україні

Міжнародний валютний фонд змінив голову місії в Україні. Відтепер її очолюватиме Іванна Владкова Голлар.

Про це заявив постійний представник Міжнародного Валютного Фонду в Україні Йоста Люнгман, пише 24 канал.

Раніше Яку суму Україна сподівається отримати від МВФ: пояснення Мінфіну

Іванна Владкова Голлар є громадянкою Болгарії. Як переконують у МВФ, вона має суттєвий досвід роботи в економіках, що розвиваються.

Серед останніх її призначень – очільництво місій в Молдові та Північній Македонії.

На посаді очільниці місії Голлар змінила Рона ван Родена. Призначення відбулося ще 1 травня.

Зверніть увагу! Україна зараз веде переговори про отримання нової програми МВФ обсягом приблизно 8 мільярдів доларів. Для цього залишилося виконати останню вимогу — прийняти "антиколомойський" закон. Верховна Рада може розглянути його в другому читанні вже 13 травня.