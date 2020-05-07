Іванна Владкова Голлар стала главою місії МВФ в Україні
Міжнародний валютний фонд змінив голову місії в Україні. Відтепер її очолюватиме Іванна Владкова Голлар.
Про це заявив постійний представник Міжнародного Валютного Фонду в Україні Йоста Люнгман, пише 24 канал.
Раніше Яку суму Україна сподівається отримати від МВФ: пояснення Мінфіну
Іванна Владкова Голлар є громадянкою Болгарії. Як переконують у МВФ, вона має суттєвий досвід роботи в економіках, що розвиваються.
Серед останніх її призначень – очільництво місій в Молдові та Північній Македонії.
На посаді очільниці місії Голлар змінила Рона ван Родена. Призначення відбулося ще 1 травня.
Зверніть увагу! Україна зараз веде переговори про отримання нової програми МВФ обсягом приблизно 8 мільярдів доларів. Для цього залишилося виконати останню вимогу — прийняти "антиколомойський" закон. Верховна Рада може розглянути його в другому читанні вже 13 травня.
Співпраця МВФ і України під час пандемії
- У грудні 2019 року МВФ попередньо узгодив програму фінансування України на 5,5 мільярда доларів на 3 роки. Однак рішення повинна затвердити Рада директорів організації.
- Президент Володимир Зеленський розраховує на збільшення програми з Міжнародним валютним фондом до 8 мільярдів доларів.
- Верховна Рада 30 березня у першому читанні ухвалила "антиколомойський" законопроєкт. А у ніч на 31 березня нардепи проголосували за закон про ринок землі. Прийняття законів було вимогою МВФ для надання допомоги.
- Парламентарі внесли у законопроєкт про банки понад 16 тисяч правок, що могло затягнути його прийняття. Для спрощення розгляду депутати ухвалили законопроєкт про "поправковий спам".