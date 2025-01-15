Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
Вибухи на Івано-Франківщині
Росія вранці 15 січня запустила ракети по українських містах. Зазначимо, що в Івано-Франківській області оголосили повітряну тривогу о 6:11.
Ближче 8 години ранку стало відомо, що Івано-Франківщині було гучно. Так, о 7:40 в регіоні було чутно звуки вибухів.
Через хвилину журналісти повідомили, що на Франківщині чутно повторні звуки вибухів.
Зазначимо, що перед цим, о 7:38, в Повітряних силах писали, що у напрямку Коломиї рухається крилата ракета з північного сходу.
Івано-Франківськ! У вашому напрямку КР зі сходу,
– повідомили в ПС о 7:39.
Додамо, що Руслан Марцінків, мер міста наголосив, що тривога в регіоні ще триває.
В місті без прильотів! В області працює ППО,
– написав він.