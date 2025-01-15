Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Вибухи на Івано-Франківщині

Росія вранці 15 січня запустила ракети по українських містах. Зазначимо, що в Івано-Франківській області оголосили повітряну тривогу о 6:11.

Ближче 8 години ранку стало відомо, що Івано-Франківщині було гучно. Так, о 7:40 в регіоні було чутно звуки вибухів.

Через хвилину журналісти повідомили, що на Франківщині чутно повторні звуки вибухів.

Зазначимо, що перед цим, о 7:38, в Повітряних силах писали, що у напрямку Коломиї рухається крилата ракета з північного сходу.

Івано-Франківськ! У вашому напрямку КР зі сходу,

– повідомили в ПС о 7:39.

Додамо, що Руслан Марцінків, мер міста наголосив, що тривога в регіоні ще триває.

В місті без прильотів! В області працює ППО,

– написав він.