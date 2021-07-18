Течія затягує людей у ями: у річці на Івано-Франківщині за 5 днів втопились 3 людини

За 5 днів у річці Бистриця Солотвинська, що протікає через місто Івано-Франківськ, втопилося 3 людини. Останньою загинула 12-річна дівчинка, яка пішла купатись із подругами та не розрахувала сил.

Начальник рятувально-водолазної служби області Микола П'ятковський розповів, що у цій річці дуже несе підводна течія, а також є глибока яма. Ймовірно, людей затягнуло.

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"Такі випадки трагічні. Перегріті на сонці, зайшли в воду, немає навиків і так сталося", – сказав П'ятковський.

Влада Івано-Франківська почала бити на сполох і заборонила купання у річці взагалі. За дотриманням стежитиме аварійно-рятувальна служба. Разом з тим у мерії розмірковують, як вирівняти дно.

"Ми тут виставляємо пости, будуть чергувати наші праціввники муніципальної варти. Будемо проводити профілактичну роботу, попереджати людей, особливо дітей. При необхідності викликати працівників поліції", – розповів директор КП Івано-Франківська міська аварійно-рятувальна служба Олег Бевський.

Пляж трагічний, але один з найпопулярніших

Стихійний пляж, де сталися нещастя – один із найпопулярніших серед місцевих відпочивальників. Люди зізналися, що альтернативи немає.

Я знаю (про ями – 24 канал), але на глибину не йду, плаваю біля берега,

– сказала мешканка Ірина.

Рятувальники пояснили, що необладнані місця – одна з причин смертей на воді. Також купання на підпитку.

Правила безпеки

Лише від початку липня на воді загинуло 150 людей. Моторошний рекорд був минулої неділі. За добу по всій Україні потонуло 32 людини, з них 5 дітей. Рятувальники вкотре нагадали елементарні правила безпеки:

Не залишайте дітей без нагляду.

Не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки.

Не запливайте далеко.

Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені в своїх силах.

Не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння.

Рятувальники додали, що часто люди нехтують цими правилами. На водоймах гинуть також дорослі, які добре вміють плавати, але переоцінюють власні сили.

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"Температура води повинна бути не нижче 17 градусів. Плавайте у воді не більше ніж 20 хвилин. При чому цей час повинен збільшуватись поступово, починаючи з 3 – 5 хвилин. Ніколи не пірнайте в незнайомих місцях. Не запливайте далеко від берега", – додав помічник начальник ДСНС Олександр Івченко.

Аби хоч якось вберегти відпочивальників, рятувальники щотижня інспектують та проводять профілактичні рейди в зонах відпочинку.