На Івано-Франківщині заборонили продавати алкоголь
26 лютого 2022 , 22:55Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Карпати
Через напад Росії на Україну зростає все більше небезпечних та диверсійних моментів. Відтак, військові адміністрації на місцях приймають всі можливі рішення, щоб цього уникати.
Зокрема, прийняли міри на Івано-Франківщині. Там заборонили продаж алкоголю.
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Таке рішення обласна військова адміністрація прийняла на засіданні оперативного регіонального штабу.
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