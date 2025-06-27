Івано-Франківська міськрада звернулась до президента та уряду з вимогою заборонити аборти

Івано-Франківська міська рада прийняла "звернення щодо захисту життя та підтримки інституту сім’ї в Україні" до президента та уряду України. Вимагається заборонити аборти в Україні.

Пропозиція винесена на основі "шокуючих статистичних демографічних даних кількості населення України, війни, міграції, переселення біженців, кількості розлучень і коефіцієнту народжуваності". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Івано-Франківську міську раду.

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Івано-Франківська міськ рада просить президента та уряд заборонити аборти

Як зазначено у дописі міськради, коефіцієнт народжуваності в Україні дорівнює 0,7 при допустимому 2,13.

Міська рада посилається на такі статті Конституції:

Стаття 3-тя. Людина її життя та здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Стаття 16. Збереження генофонду українського народу є обов’язком держави.

Стаття 27 Кожна людина має невід’ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя.

У міськраді Івано-Франківська зробили висновок, що легалізація абортів в Україні порушує ці статті.

В Україні, на жаль, за роки незалежності держави зроблено величезну кількість абортів. Через легальний статус аборти набули надзвичайного поширення, що має свої незворотні наслідки на фізичному, психічному, духовному рівнях для всього народу України,

– вважають автори звернення.

Також зазначається, що життя людини починається нібито з моменту злиття батьківської та материнської статевих клітин. Важливо зазначити, що ця тема все ж залишається темою дискусій.

У органів державної влади України міськрада Івано-Франківська вимагає виконати вимоги "Декларації про захист дитини" (1959) та "Конвенції про права дитини" (1989), які Верховна Рада ратифікувала у 1991 році. Там зазначено, що дитина потребує соціальної охорони і піклування, включаючи належний "правовий захист, як до, так і після народження".

Також у зверненні згадано присягу Гіппократа, де є слова "не даси жінці жодного абортивного засобу".

Зверніть увагу! У цьому контексті важливо нагадати, що українські лікарі не складають присягу Гіппократа. В Україні передбачена присяга лікаря, як і в більшості країн світу.

На жаль, в Україну прийшла справжня демографічна катастрофа! Якщо не народжуються діти – значить немає учнів у школах, студентів в університетах, працівників на підприємствах, воїнів в армії, батьків і матерів, будівельників України,

– кажуть у міськраді.

Список вимог від міськради Івано-Франківська:

Відновити Міністерство сім’ї України; Ввести в освітні програми загальноосвітніх навчальних закладів курсів з підготовки підростаючого покоління до створення міцних сімей (як приклад готова навчальна програма «Основи сім’ї» гриф МОН №4.0246-2023) та патріотичного виховання тощо; Створити умови, які б спонукали сім’ї ставати багатодітними в інформативному просторі, соціальній сфері (житло, освіта, пільгове кредитування тощо) та у сфері економіки. На законодавчому рівні захистити життя ненароджених дітей та закріпити це в Конституції України.

Зрештою міська рада Івано-Франківська пропонує також збільшити виплати матерям за народження дитини.

Пропонують запровадити такі виплати при народжені кожної дитини:

перша дитина – 100 тисяч гривень;

друга дитина – 200 тисяч гривень;

третя і кожна наступна дитина – 300 тисяч гривень.

Також пропонується запровадити в Україні програму обов’язкового безкоштовного надання державою у власність житло сім’ям, де народилось п’ятеро і більше дітей. Проект закону про захист людського життя від зачаття до природньої смерті додається.

Звернення схвалили на пленарному засіданні чергової 53-ї сесії міської ради Івано-Франківська 27 червня 2025.