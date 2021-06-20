В Івано-Франківську досліджують отруєння студентів: комісія оприлюднить результати розслідування

В Івано-Франківську з'ясовують причини отруєння студентів. Цього тижня мешканці двох вулиць повибігали з будинків через різкий запах, схожий на газ.

Його відчули і студенти місцевого коледжу, які перебували того вечора у гуртожитку. Детальніше – в сюжеті.

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"Приблизно о 22 – 22:30 у всіх з'явилась паніка через запах газу. Потім нас викликали на вулицю. Ми стояли, а потім пішли в коледж Приблизно о 1:30 повернулися, коли зникнув запах газу, пішли спати", – поділився студент коледжу Технологій та бізнесу Василь Крехович.

Однак не всім пощастило відбутися втраченим сном. Восьмеро студентів потрапили до лікарні з діагнозом отруєння: дівчата та один хлопець. Після надання допомоги, їхньому життю нічого не загрожує.

Троє дітей перебували в реанімації. Їхні показники були підвищені. Наразі дітей перевели у неврологічне відділення,

– відзначила начальниця управління охорони здоров'я Марія Бойко.

Рятувальники, які прибули на місце, встановили, різкий запах у повітрі дав одорант – речовина, що додається до газу для надання йому характерного запаху. Згодом з'ясували, що перед тим вулицями проїжджала цистерна з одорантом. І звідти міг статись витік через розгерметизацію.

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Адорація природного газу відбувається на спеціальних підприємствах, куди одорант доправляють машинами. "Спеціальні дозволи отримують на автомобіль, який це перевозить, є обмежена кількість цього одоранту. Є автоматичне обладнання, яке здійснює подачу цього одоранту.

Його зберігають в ємкостях, виготовлених зі спеціального матеріалу. Як я знаю, богородчанський ЛВМУГ перевезення одоранту не здійснювало", – зауважив начальник служби охорони праці, пожежної безпеки та НС Богородчанського ЛВУМГ Віталій Головатий.

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Тож поліція з'ясує, кому належить зафіксована фура. До середи тижня спеціальна комісія обіцяє оприлюднити результати розслідування.