В Івано-Франківську хлопчик застряг у кріслі в кінотеатрі: його визволили рятувальники

В одному з торгово-розважальних центрів Івано-Франківська 12 листопада стався неприємний епізод. Маленький хлопчик застряг у кріслі кінотеатру.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що дзвінок з проханням про допомогу надійшов близько 18:44 години. На місце події одразу вирушили рятувальники.

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По прибутті було встановлено, що хлопчика затиснуло у кріслі між спинкою та сидінням і самостійно з "пастки" дитина вибратися не може,

– зазначили у ДСНС.

Допомогти дитині спершу намагалися батьки та адміністрація закладу. Проте їхні спроби врятувати хлопчика були марними, саме тому вони вирішили викликати надзвичайників.

Рятувальникам вдалося звільнити дитину за допомогою спеціального багатофункціонального інструменту. Хлопчика спершу оглянули медики, після цього його передати батькам.

У ДСНС додали, що дитина перебувала у задовільному стані.



В Івано-Франківську хлопчик застряг у кріслі в кінотеатрі / ДСНС

Текст публікації ДСНС:

Рятувальники надали допомогу хлопчику, якого було затиснуто в кріслі.

Сьогодні о 18:44 до рятувальників поступило повідомлення про те, що в одному з торгово-розважальних центрів міста, дитина застрягла в кріслі кінотеатру.

Вже через кілька хвилин до місця події прибули рятувальники Групи рятувальних робіт аварійно-рятувальної частини АРЗ СП ГУ ДСНС України в області.

По прибутті було встановлено, що хлопчика затиснуло у кріслі між спинкою та сидінням і самостійно з "пастки" дитина вибратися не може. На допомогу прийшли батьки та адміністрація закладу, проте їхні спроби допомогти хлопчику були марними і вони викликали рятувальників.

Рятувальники за допомогою спеціального багатофункціонального інструменту вивільнили дитину та передали медикам. Після огляду медиків, дитину у задовільному стані передали батькам.