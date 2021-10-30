В Івано-Франківську охочі зробити щеплення заблокували медиків у центрі вакцинації

В Івано-Франківську місцеві мешканці заблокували медиків у центрі вакцинації після його закриття. Громадяни вимагали продовжувати робити щеплення всім, хто залишався стояти у черзі.

Неприємна та небезпечна ситуація сталася 29 жовтня в ТРЦ "Панорама PLAZA".

Читайте також Згадали за крок до локдауну: у Києві вишикувалися черги на вакцинацію

Попри те, що Центр вакцинації працює до 20:00 згідно з графіком, охочі вакцинуватися заблокували медиків із погрозами не випустити, поки не провакцинують усіх до останнього відвідувача,

– повідомили у пресслужбі комунального підприємства.

Конфлікт вдалося владнати завдяки втручанню працівників поліції.

"Звертаємось до мешканців і гостей міста: медики працюють для вас та з вами, але вони є звичайними людьми, мамами, доньками та дружинами. І, подекуди, просто втомленими й запрацьованими", – додали у Центрі.

Передчасно закінчилась вакцина

Місцеве видання "Галка", посилаючись на коментарі учасників конфлікту, пише, що скандал виник через передчасне закінчення вакцини.

Я прийшла о 16:00 – відпросилася з роботи. Ніхто нам заздалегідь не сказав, що якихось вакцин бракує. А потім, коли зібралося понад 100 людей – лишилося 32 дози, потім 17, потім 12,

– розповіла франківчанка Лілія Головацька

"Не звинувачуємо медиків – хочемо, аби їм забезпечили кращі умови та щось зробили з нами, бо ми не вакциновані й утворився натовп", – зазначила жінка.

Журналісти інформують, що 29 жовтня там працювали дві бригади. Одна – від самого ранку. Всю вакцину, близько 370 доз, використали, а ще партії не привезли. Відтак, о 19:15 у вказаному центрі використали останнє щеплення.

Прикарпаття з 30 жовтня перейшло до червоної карантинної зони. В області почали діяти жорсткі обмеження, які передбачаються найперше для невакцинованих громадян.

Охочі зробити щеплення заблокували медиків у центрі вакцинації: відео