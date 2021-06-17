Район накрив різкий запах: в Івано-Франківську 8 підлітків отруїлися невідомою речовиною

В одному з районів Івано-Франківська вночі містяни відчули різкий запах, схожий на газ. Згодом у лікарню шпиталізували 8 підлітків із гуртожитку коледжа.

Дивний і різкий запах стояв на вулиці Петлюри і Коновальця. Його відчули в 4-поверховій будівлі гуртожитку Івано-Франківського державного коледжу технологій та бізнесу, а також в 4 житлових будинках.

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Троє підлітків у реанімації

На місце виїхали аварійна бригада "Івано-Франківськгаз" і рятувальники. Вони обстежили будинки, газорозподільчі пункти та прилеглі території. Втім, витоку природного газу вони не виявили. Лабораторний центр МОЗ України проводив заміри повітря: небезпечних речовин внаслідок аналізу теж не виявлено.

Проте внаслідок події постраждали 8 підлітків з гуртожитку коледжу. Їх шпиталізували до лікарні: троє з них перебувають у важкому стані. Ще 5 студентів мають стан середнього ступеня важкості.

Наразі невідомо, що це за речовина

Слідчі лише встановлюють походження речовини, якою отруїлися люди. Всього вночі до ліквідації надзвичайної події залучили 36 осіб та 11 одиниць техніки.

Станом на ранок 17 червня різкого запаху у повітрі вже не відчувалося.

Як написав у своєму фейсбуці мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, через цю ситуацію відбудеться термінове засідання комісії з техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій. Чиновники намагатимуться знайти причину ймовірного витоку.

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