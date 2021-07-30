На Івано-Франківщині відшукали зниклого 10-річного хлопчика

Правоохоронці Івано-Франківщини 30 липня відшукали 10-річного хлопчика на ім'я Василь. Він зник напередодні у селі Старі Кути Косівського району.

Деталі пошукової операції

Про зникнення дитини правоохоронцям повідомив стурбований батько. Спершу він намагався знайти сина власними силами, згодом – з допомогою сусідів. Однак це не дало результату, тому чоловік зателефонував до поліції.

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Правоохоронці Івано-Франківщини оперативно розпочали роботу. Хлопчика шукали нацгвардійці, працівники ДСНС, кінологи зі службовими собаками та усі небайдужі місцеві жителі.

Спершу стражі порядку допитали сусідів, згодом – обстежили територію села. Для більшої ефективності під час пошукової операції використовували квадрокоптер та тепловізор.

Хлопчика розшукували приблизно 13 годин. Зрештою, Василя виявили у закинутій будівлі у Старих Кутах. На щастя, з ним не сталося нічого поганого.

Пресслужба МВС України розповіла, що хлопчик – "був змучений, до того ж він діабетик".

Дитину оглянули медики й повернули батькові,

– мовиться у повідомленні.