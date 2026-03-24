В Івано-Франківську внаслідок атаки загинули 2 людей, серед постраждалих - діти
- Внаслідок атаки безпілотника у Івано-Франківську загинуло двоє людей, четверо постраждали, серед них дитина.
- Пошкоджено будівлі пологових будинків та близько 10 житлових будинків, тривають слідчі дії.
У вівторок, 24 березня, ворожий ударний безпілотник вгатив по пологовому будинку у Івано-Франківську. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі.
Про це повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.
Що відомо про постраждалих внаслідок атаки?
Очільниця ОВА проінформувала, що внаслідок атаки по Івано-Франківську загинуло двоє осіб. Ще четверо людей постраждали – серед них 6-річна дитина.
Відповідну інформацію у коментарі 24 Каналу підтвердив начальник слідчого відділення Івано-Франківська. За його словами, безпілотник невстановленого типу здійснив прицільний удар у район пологового будинку.
Унаслідок атаки пошкоджено будівлі міського та обласного пологових будинків, а також близько 10 житлових будинків.
Наразі тривають усі необхідні слідчі дії, вулицю поблизу місця події – перекрито.
Працюють відповідні служби.
У яких містах сьогодні гриміли вибухи?
Нині низка вибухів прогриміла у Вінницькій області та обласному центрі. Внаслідок атаки поранено 11 осіб, одна людина загинула.
Також декілька вибухів чули мешканці Тернопільщини. В області та місті було чутно звуки роботи ППО.
На Хмельниччині внаслідок атаки дронів було поранено одну людину. Наразі фіксують проблеми з електропостачанням.