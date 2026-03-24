В Івано-Франківську внаслідок атаки загинули 2 людей, серед постраждалих - діти
24 березня, 18:28
Оновлено - 19:01, 24 березня

В Івано-Франківську внаслідок атаки загинули 2 людей, серед постраждалих - діти

Діана Подзігун
Основні тези
  • Внаслідок атаки безпілотника у Івано-Франківську загинуло двоє людей, четверо постраждали, серед них дитина.
  • Пошкоджено будівлі пологових будинків та близько 10 житлових будинків, тривають слідчі дії.

У вівторок, 24 березня, ворожий ударний безпілотник вгатив по пологовому будинку у Івано-Франківську. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

Що відомо про постраждалих внаслідок атаки?

Очільниця ОВА проінформувала, що внаслідок атаки по Івано-Франківську загинуло двоє осіб. Ще четверо людей постраждали – серед них 6-річна дитина. 

Відповідну інформацію у коментарі 24 Каналу підтвердив начальник слідчого відділення Івано-Франківська. За його словами, безпілотник невстановленого типу здійснив прицільний удар у район пологового будинку.

Унаслідок атаки пошкоджено будівлі міського та обласного пологових будинків, а також близько 10 житлових будинків.

Наразі тривають усі необхідні слідчі дії, вулицю поблизу місця події – перекрито.

Працюють відповідні служби.

У яких містах сьогодні гриміли вибухи?

  • Нині низка вибухів прогриміла у Вінницькій області та обласному центрі. Внаслідок атаки поранено 11 осіб, одна людина загинула. 

  • Також декілька вибухів чули мешканці Тернопільщини. В області та місті було чутно звуки роботи ППО.

  • На Хмельниччині внаслідок атаки дронів було поранено одну людину. Наразі фіксують проблеми з електропостачанням.