В Івано-Франківську внаслідок атаки загинули 2 людей, серед постраждалих - діти

У вівторок, 24 березня, ворожий ударний безпілотник вгатив по пологовому будинку у Івано-Франківську. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

Що відомо про постраждалих внаслідок атаки?

Очільниця ОВА проінформувала, що внаслідок атаки по Івано-Франківську загинуло двоє осіб. Ще четверо людей постраждали – серед них 6-річна дитина.

Відповідну інформацію у коментарі 24 Каналу підтвердив начальник слідчого відділення Івано-Франківська. За його словами, безпілотник невстановленого типу здійснив прицільний удар у район пологового будинку.

Унаслідок атаки пошкоджено будівлі міського та обласного пологових будинків, а також близько 10 житлових будинків.

Наразі тривають усі необхідні слідчі дії, вулицю поблизу місця події – перекрито.

Працюють відповідні служби.

