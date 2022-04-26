В Івано-Франківську "замінували" будівлю ОДА: людей евакуювали
26 квітня 2022 , 14:21
Джерело:Galka.if.ua
Сьогодні, 26 квітня, надійшло повідомлення про буцімто "замінування" будівлі Івано-Франківської ОДА. Інцидент трапився близько 11:30.
На стаціонарний номер обласної державної адміністрації зателефонувала невідома особа. Вона розмовляла російською мовою і повідомила про буцімто замінування адмінбудівлі.
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Після повідомлення про ймовірне замінування Івано-Франківської ОДА, з приміщення, що на вулиці Грушевського, евакуювали усіх працівників. Фахівці почали оглядати будівлю і розпочали пошук можливих вибухонебезпечних предметів.
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