В Івано-Франківську "замінували" будівлю ОДА: людей евакуювали

Сьогодні, 26 квітня, надійшло повідомлення про буцімто "замінування" будівлі Івано-Франківської ОДА. Інцидент трапився близько 11:30.

На стаціонарний номер обласної державної адміністрації зателефонувала невідома особа. Вона розмовляла російською мовою і повідомила про буцімто замінування адмінбудівлі.

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Після повідомлення про ймовірне замінування Івано-Франківської ОДА, з приміщення, що на вулиці Грушевського, евакуювали усіх працівників. Фахівці почали оглядати будівлю і розпочали пошук можливих вибухонебезпечних предметів.

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