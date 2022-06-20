Із 17 тисяч жителів у Мар’їнці залишилися 700: місто розбите, але поле поблизу – засіяне

Російські військові продовжують зрівнювати з землею українські міста та села. Мар'їнка, в якій до війни жило 17 тисяч мешканців, зараз перетворилась на пустку.

Журналісти спільно з поліцейським екіпажем "Білий янгол" показали, як зараз живе Мар'їнка, а також Красногорівка. Мешканці розповіли, як їм живеться буквально під цілодобовими обстрілами ворога.

Читайте також Бої навколо Сєвєродонецька та втрата контролю над Метьолкіним: основне за 117 день війни

Хоч Мар'їнка практично порожня, але поле засіяне

Наразі у Мар'їнці проживає близько 700 людей. І ця цифра вражає, якщо враховувати той факт, що до повномасштабного вторгнення населення цього міста налічувало 17 тисяч мешканців.

І хоч місто вщент розбите ворогом, поле неподалік нього засіяне. Як зауважують у Нацполіції, попри моторошні умови люди не полишають праці.

Правоохоронці не лише відвідали поруйновані міста. Вони ще й привезли мешканцям хліб, медикаменти. З останнім надзвичайно складно, адже ліків завжди не вистачає і їх доводиться привозити невеликими партіями.

У Мар'їнці залишилось менше тисячі мешканців: дивіться відео

Мешканці допомагають один одному

Не покинула місто місцева продавчиня. Вона впевнена в тому, що її діяльність надзвичайно важлива, адже у місті є кому допомогти.

Залишились тут, бо є дуже багато самотніх бабусь, дідусів. Їм потрібна ковбаса, потрібний хліб. Ми з 2014 року, якщо чесно, на жоден день не зачинялись,

– сказала вона.

Жінка додає, що все неодмінно буде добре. Невдовзі повернуться люди, діти. І вона переконана, що місто заживе ще краще, ніж до війни.

На жаль, війна сильно вплинула на дітей. Вони тепер запитують не про солодощі та розваги, а про хліб. Таким було питання від дівчинки, котра отримала від правоохоронців піцу та напої.

Незламні також інші місцеві мешканці. От бабуся, котру вдалось вивезти з-під обстрілів на лінії фронту, вирішила пригостити співробітників поліції абрикосами. І в таких ситуаціях ще більше розумієш, що українців жодним окупантам не здолати.

До слова, це також доводять наші мужні освітяни. Так, у тимчасово окупованому Мелітополі 90% співробітників освіти відмовились співпрацювати з окупантами. Тож ворог ухвалив радикальне рішення.

До Мелітополя звозитимуть вчителів з Росії

Як зауважив мер Мелітополя Іван Федоров, росіяни вже починають набір вчителів зі своєї країни. Вони повинні замінити тих педагогів, які відмовились співпрацювати з колаборантами.

Що стосується тих 10%, які погодились на це, то мовиться про технічний персонал. Самі ж освітяни ні в якому разі не готові викладати українським дітям предмети за російською програмою. І всі вірять, що невдовзі ЗСУ звільнять місто від окупації, а діти повернуться до українських шкіл.

Варте уваги – 20-річний юнак жив у пекарні, годуючи харків'ян хлібом: дивіться відео