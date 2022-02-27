Із Білорусі запустили ракету Іскандер на територію України: відео

З райому Мозиря в Білорусі запустили "Іскандер" на територію України. В містах може зазвучати сигнал тривоги.

Відео зняли з Рівненської області. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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Геращенко попередив, що в містах може звучати сирена. В такому випадку всі варто негайно сховатися в укриття.

З Білорусі запустили іскандер по Україні: відео

Що таке "Іскандер" Це вид балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів класу земля-земля, (ОТРК). Максимальна дальність ураження цілі балістичними ракетами з ОТРК "Іскандер-М" — не менше 500 кілометрів і може сягати 700 кілометрів.

Додамо, що кілька хвилин тому сигнал повітряної тривоги лунав у кількох містах України, які розташовані близько до білоруського кордону – Рівненській, Житомирській, Волинській, а також Чернігівській областях.​

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