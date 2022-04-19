З Лисичанська 22 квітня евакуюють лежачих хворих та людей з інвалідністю, вадами слуху і мови

У п’ятницю, 22 квітня, буде здійснюватися евакуація з Лисичанська для людей, які не можуть або яким важко подбати про себе.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай закликав мешканців громади не бути байдужими та допомогти людям, що мають обмежені можливості, є лежачими чи покинутими родичами.

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Це єдиний їхній шанс на життя

Наразі існує єдина можливість дати цим людям шанс на порятунок, шанс на життя. Пам'ятайте, більше можливості може не бути,

– написав Гайдай.

Голова області анонсував евакуацію для лежачих хворих, людей з інвалідністю, вадами слуху та мови. Евакуація можлива з домашніми тваринами.

Більше детальної інформації можна дізнатись за телефоном: 050 647 78 18.

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