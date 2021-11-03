Із приклеєною на спині іконою: українець намагався потрапити в Росію
Джерело:Держприкордонслужба
У пункті пропуску "Сеньківка" на Чернігівщині затримали 53-річного українця. Чоловік намагався потрапити в Росію з іконою на спині.
Цінну ікону Андрія Первозванного в срібній ризі киянин закріпив на спині клейкою стрічкою під одягом. Він також намагався перевезти інші об'єкти культурної спадщини через українсько-російський кордон.
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Українець хотів вивезти цінності в Росію
Зокрема у нього виявили мистецькі твори, авторство яких, ймовірно належить Сальвадору Далі та Карлу Фаберже. У автомобілі Mercedes знайшли й чималу суму грошей, які власник завбачливо приховав.
Правоохоронці заздалегідь повідомили чернігівських прикордонників про можливу контрабанду товарів з культурною цінністю. Відтак на межі з Росією автомобіль поглиблено оглянули.
На кордоні з Росією автомобіль контрабандиста поглиблено оглянули / Фото ДПСУ
Усередині знайшли ікону, мистецькі твори та незадекларовані 1,67 мільйона російських рублів. У багажі киянина виявили також 10,6 тисячі доларів США, старовинний посуд і автограф Далі з сертифікатом.
Усередині авто знайшли мистецькі витвори та гроші / Фото ДПСУ
Усі предмети та автомобіль вилучили митники. Правоохоронці з'ясовують обставини правопорушення, призначили ряд експертиз.
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Контрабанда на кордоні: останні новини
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