Із приклеєною на спині іконою: українець намагався потрапити в Росію

3 листопада 2021 , 12:12
Читать новость на русском

Джерело:

Держприкордонслужба

У пункті пропуску "Сеньківка" на Чернігівщині затримали 53-річного українця. Чоловік намагався потрапити в Росію з іконою на спині.

Цінну ікону Андрія Первозванного в срібній ризі киянин закріпив на спині клейкою стрічкою під одягом. Він також намагався перевезти інші об'єкти культурної спадщини через українсько-російський кордон.

Цікаво Французи будують катери для українських прикордонників: перший спустять на воду в листопаді

Українець хотів вивезти цінності в Росію

Зокрема у нього виявили мистецькі твори, авторство яких, ймовірно належить Сальвадору Далі та Карлу Фаберже. У автомобілі Mercedes знайшли й чималу суму грошей, які власник завбачливо приховав.

Правоохоронці заздалегідь повідомили чернігівських прикордонників про можливу контрабанду товарів з культурною цінністю. Відтак на межі з Росією автомобіль поглиблено оглянули.


На кордоні з Росією автомобіль контрабандиста поглиблено оглянули / Фото ДПСУ

Усередині знайшли ікону, мистецькі твори та незадекларовані 1,67 мільйона російських рублів. У багажі киянина виявили також 10,6 тисячі доларів США, старовинний посуд і автограф Далі з сертифікатом.


Усередині авто знайшли мистецькі витвори та гроші / Фото ДПСУ

Усі предмети та автомобіль вилучили митники. Правоохоронці з'ясовують обставини правопорушення, призначили ряд експертиз.

Прикордонники врятували культурну спадщину від контрабанди: дивіться відео ДПСУ

Контрабанда на кордоні: останні новини

  • Ексгравець збірної України перевіз контрабанду ікон у Росію. Там Анатолій Тимощук отримав грамоту від так званої "ДНР" та повертатися назад не планує.
  • Усередині жовтні 2021 року працівники Держприкордонслужби України затримали партію контрабандних цигарок. Зловмисники намагалися провезти їх у контейнері з Індії.
  • Аналогічна ситуація сталася в Одеському порту, куди намагалися ввезти цигарки на 13 мільйонів гривень. У контейнері нібито з “гумовими пневматичними шинами” виявили 660 тисяч пачок тютюнових виробів різних марок.
Автор: Євгенія Пласконь