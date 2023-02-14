Російський інженер-конструктор бомбардувальників Ту-160 втік до США

До США втік російський інженер-конструктор бомбардувальників. Він попросив про політичний притулок та запропонував розкрити деякі з військових секретів Росії, які найбільш ретельно охороняються.

Російський інженер Ту-160 під'їхав до південно-західного кордону США наприкінці грудня 2022 року. Про це свідчить звіт Митної та прикордонної служби, який отримали журналісти. Вони спілкувалися з кількома урядовими джерелами на умовах анонімності, проте DHS, ФБР та Міністерство оборони не дають офіційних коментарів на цю тему.

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Росіянин прибув до кордону США із сім'єю

Чоловік і його родина прибули до кордону США на броньованому позашляховику і попросили дозволу на в'їзд. Вони побоювалися переслідувань за участь в антипутінських протестах на підтримку Олексія Навального, який перебуває в ув'язненні. Потім він сказав чиновникам CBP, що має інформацію, яку розшукує уряд США.

Він сказав, що був інженером-будівельником й з 2018 по 2021 рік працював на виробництві Ту-160 на авіаційному заводі Туполєва в місті Казань.

У США кілька тижнів перевіряли його особистість

Органи Сполучених Штатів працювали декілька тижнів, щоб встановити особу чоловіка та його колишнє місце роботи. Приблизно до 11 січня його особистість визнали як ту, що заслуговує на довіру і потенційно цікавою для США.

Передбачається, що інженер перебуває у Штатах. Ймовірно, його допитують про відновлення виробництва Ту-160, а також про оновлені або модернізовані версії, над якими, як передбачається, він працював.

Також його можуть розпитувати про речі, не пов'язані з бомбардувальником, які можуть включати все: від системи електронної пошти, програмного забезпечення, персоналу та виробника, що використовується на заводі з виробництва літаків. Тобто інформацію, яка може бути використана для проведення цільових кібератак або для збирання розвідданих.

Ту-160 (Blackjack, "Білий лебідь") — надзвуковий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець зі змінною стрілоподібністю крила. За версією російських пропагандистів, зараз є найпотужнішим надзвуковим бойовим літаком у світі.