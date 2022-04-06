Із Рубіжного вже вивезли 70 жителів, а Попасна – під вогнем російських градів

6 квітня 2022 , 10:48
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Джерело:

телеграм Сергія Гайдая

Вдалось врятувати ще 70 жителів Рубіжного, що на Луганщині. Скоро люди відправляться до безпечних місць. Натомість евакуація з Попасної може не відбутись.

Деякі з людей дісталися до місць зборів самостійно, навіть вдалося вирватися з центру, розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Деяких доставили патрульні з бомбосховищ. Жителі вже прямують до залізничних вокзалів.


Жителі Рубіжного / Фото з телеграму Сергія Гайдая

Попасну обстрілюють

В Попасній росіяни відкривають вогонь із градів, мінометів, ствольної артилерії. Гайдай додав, що спалахнула значна кількість приватних будинків.

Тому евакуація з Попасної сьогодні під загрозою.


Гуманітарка на Луганщині / Фото з телеграму Сергія Гайдая

Варто подивитись – Сергій Гайдай про обстріл цистерни з азотом і як захиститися від отруєння:

 

Автор: Ольга Музика