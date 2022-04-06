Із Рубіжного вже вивезли 70 жителів, а Попасна – під вогнем російських градів
Джерело:телеграм Сергія Гайдая
Вдалось врятувати ще 70 жителів Рубіжного, що на Луганщині. Скоро люди відправляться до безпечних місць. Натомість евакуація з Попасної може не відбутись.
Деякі з людей дісталися до місць зборів самостійно, навіть вдалося вирватися з центру, розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.
До теми Із Луганщини і Донеччини на 6 квітня заплановано чотири безкоштовні евакуаційні потяги
Деяких доставили патрульні з бомбосховищ. Жителі вже прямують до залізничних вокзалів.
Жителі Рубіжного / Фото з телеграму Сергія Гайдая
Попасну обстрілюють
В Попасній росіяни відкривають вогонь із градів, мінометів, ствольної артилерії. Гайдай додав, що спалахнула значна кількість приватних будинків.
Тому евакуація з Попасної сьогодні під загрозою.
Гуманітарка на Луганщині / Фото з телеграму Сергія Гайдая
Варто подивитись – Сергій Гайдай про обстріл цистерни з азотом і як захиститися від отруєння: