Із Запоріжжя сьогодні їхатиме колона на Пологи

У Запоріжжі, на набережній в районі заводу ЗАЗ, близько 09:00 сформують колону на Пологи. Їхатимуть через Василівку.

Якщо комусь треба доїхати до Енергодара, зробити це можна буде тільки на власному транспорті, доєднавшись до цієї колони, повідомив мер міста Дмитро Орлов.

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Від Василівки далі до Енергодара – своїм ходом на власному авто,

– написав чиновник.

Орлов також дав контакт для оформлення (номер дійсний тільки сьогодні для перепусток) – 0676134686.

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