Из-за исценировки убийства Аркадия Бабченко в Украине произошла девальвация всех СМИ

Наверное, придется пояснить отдельно для особо "понятливых" комментаторов.

Я, друзья мои, не меньше вашего рад, что Аркаша живой. Я точно так же как вы смотрел в прямом эфире брифинг и ревел белугой от радости.

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Выбор между жизнью и чем-то другим всегда должен быть в пользу жизни. Это та самая первая часть, с которой никто не спорит.

Есть и другая часть.

Я сам много раз вчера говорил в интервью, что Аркаша "погиб" на войне. Да, идет война, в которой журналисты важнее солдат. Но каждый сам для себя определяет роли, которые в этой войне играет. Вы, дорогие мои, в том числе многие коллеги – в окопах. Вы ведете боевые действия. Это ваше право.

Вы оперируете понятиями друг – враг. Без полутонов. Я же сижу с блокнотом на пригорке и пытаюсь фиксировать все происходящее. Насколько профессионально – не мне судить. Но это мое право, как ваше – воевать. Я считаю, на войне должны быть и те, и другие.

И вот здесь можете направлять в меня ружья, но я скажу: очень многие СМИ с серьезными репутациями, с громкими брендами (я не про российские, если что), почувствовали себя жертвами манипуляции. С их помощью в том числе передавалась дезинформация врагу. Их использовали без их согласия.

И даже не это главное. Главное – девальвация СМИ, как таковых. Девальвация самого понятия "передача информации" и доверия к ней. Ничему и никому нельзя верить. Это естественное, объективное следствие этой счастливой истории, которая, я уверен, войдет в учебники журналистики по всему миру, если такая профессия в принципе сохраниться. И это очень печально.

Теперь что касается правоохранителей. Я поздравляю их с блестящей спецоперацией по поимке организаторов покушения. На фоне того же дела Шеремета, это прекрасный результат. А результат – это доверие. Но все же хотелось бы в дальнейшем меньше репутационных рисков, чтобы доверие было и к тем, кто генерирует информацию, и кто ее передает.

А всех нас поздравляю, что история спасения одной отдельно взятой человеческой жизни закончилась хеппи эндом!

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