В Ізмаїлі до пам'ятника Суворову принесли унітази з "посланням" для російського корабля

До пам'ятника російського полководця Олександра Суворова в Ізмаїлі містяни принесли техніку. Унітаз та пральну машинку облили червоною фарбою, символізуючи кров.

Забирайте техніку і йдіть з нашої землі

Інсталяцію в Одеській області облаштували 7 травня. До речі, на самому пам'ятнику містяни повісили український прапор.

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На фото видно, що до Суворова принесли пральну машину, електробойлер, унітаз, телевізор, жалюзі та магнітолу. Видання іронічно зауважило, що цією технікою можна користуватися, якщо змити "кров" та напис "російський воєнний корабель, бери і йди".



До пам'ятника Суворову принесли техніку / Фото "Думская"



Техніку обмалювали червоним кольором / Фото "Думская"



Невідомі містяни залишили послання окупантам / Фото "Думская"

У Полтаві демонтували пам'ятник Суворову

Ще на початку лютого, до повномасштабного вторгнення росіян в Україну, у Полтаві демонтували пам'ятник Суворову. Знесення монументу ініціювало керівництво київського військового ліцею імені Івана Богуна, у дворі якого й стояв пам'ятник.

З навчального закладу Суворова перенесли до Полтавського музею важкої бомбардувальної авіації. Але й там кат простояв не довго. Монумент закликали демонтувати, адже він не є пам'яткою архітектури, а елементом радянської пропаганди.

Головне про Суворова

Суворов був відомим російським полководцем та одним із засновників військової справи держави-агресорки.

Саме він придушував Коліївщину на Правобережній Україні.

У 1778 році Суворов командував депортацією кримських християн до Російської імперії.

Також російський полководець займався вивезенням тюркського народу ногайців з Кубані.

Усі депортації Суворова були дуже жорстокими та мали ознаки геноциду.

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До російського пам'ятника принесли таку техніку, адже саме її російські військові вивозили з України. Вони вбивали мирне населення, щоб відправити в Росію пральні машинки та унітази, які стояли в домівках українців. Тепер ця техніка символізує недолугість та жорстокість російського народу.