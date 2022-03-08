Ізоляція окупантів від світу продовжується: США хочуть обмежити доступ Росії до криптовалют

Підлий та ниций напад Росії на Україну буде коштувати агресору дуже дорого. Втримання країни-окупанта бодай на якомусь плаву вже зовсім скоро буде нездійсненним завданням.

Санкції швидко та невблаганно нищать економіку окупантів. Окрім того, США не зупиняються та завдають агресору нових потужних ударів.

Цікаво Економіка війни: чи зможе Росія продовжувати війну попри санкції

Криптовалютні обмеження

За словами заступниці державного секретаря США з політичних питань Вікторії Нуланд, санкції та заборона імпорту російської нафти – ще далеко не кінець тиску на агресора.

США вивчають варіанти обмеження доступу Росії до криптовалют,

– заявила вона.

Зазначимо, що фондовий ринок Росії вже вмер, усі іноземні компанії покинули токсичну територію, громадяни країни-окупанта опиняються не лише в фізичній, а й фінансовій та інформаційній ізоляції на території своєї держави. Окупантам доведеться заплатити велику ціну за напад на Україну, розбомблені міста та безліч невинних жертв.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!