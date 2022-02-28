Ізоляція Росії триває: авіасполучення з державою-агресоркою закрив Кіпр

Через війну проти України міжнародна спільнота продовжує створювати для агресора обмеження. Зокрема, авіасполучення з Росією закрив Кіпр.

Росія відчуває наслідки вторгнення в Україну. Тепер населення країни-окупантки матиме проблеми з подорожами на Кіпр

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Кіпр закриває сполучення з Росією

Тим часом авіасполучення з Росією закрив Кіпр,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російська авіакомпанія "Аерофлот" з 28 лютого призупиняє польоти до Європи.

Закриття неба для Росії: що відомо

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 27 лютого повідомила, що Євросоюз закриває повітряний простір для всіх літаків Росії. Зокрема, й для тих, які належать місцевим олігархам. Вони не зможуть приземлитися, злетіти чи літати над територією ЄС.

Раніше для Росії своє небо закрили такі країни: Литва, Німеччина, Ірландія, Словенія, Фінляндія, Велика Британія, Польща, Болгарія, Чехія, Естонія, Румунія, Ісландія, Бельгія, Нідерланди, Італія, Північна Македонія, Молдова, Латвія.

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