Загострення конфлікту між Палестиною та Ізраїлем триває. Стало відомо, що у боях з ХАМАС загинув полковник і командир бригади Армії Ізраїлю

Так, загинув полковник і командир ізраїльської бригади Нахаль Джонатан Стейнберг. Про це повідомили Збройні Сили Ізраїлю, інформує 24 Канал.

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Загинув командир бригади Армії Ізраїлю

Як стало відомо, у зіткненні з терористами ХАМАС біля Керем-Шалома було вбито командира бригади "Нахаль" полковника Джонатана Стейнберга.

Він загинув під час перестрілки з бойовиками. Стейнберг їхав до місця, де тривають бої, разом із підлеглими.

Стейнбергу було 42 роки і він був родом із південного міста Шомрія.



Загинув Джонатан Стейнберг / фото Сили оборони Ізраїлю

ХАМАС взяв у полон десятки військових Ізраїлю

Нагадаємо, раніше у терористичній організації ХАМАС заявляли, що взяли у полон 35 ізраїльських військовослужбовців. Серед них може бути жінка-військовослужбовець, а також генерал.

Повідомлялося, що терористи могли взяти у полон ізраїльського генерала Німрода Алоні. Він жив у прикордонній території поруч із Сектором Гази.