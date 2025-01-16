Ізраїль посилив атаки по сектору Гази після угоди про припинення вогню, – The Guardian
- Ізраїль посилив атаки на сектор Гази після оголошення угоди про припинення вогню.
- Ізраїльські авіаудари тривали всю ніч, офіційних коментарів від ізраїльської армії поки не було, і нападів ХАМАС на Ізраїль не зафіксовано.
- Журналісти описують ситуацію як одну з найінтенсивніших хвиль бомбардувань за останній час.
Ізраїль посилив атаки на сектор Гази лише за кілька годин після оголошення угоди про припинення вогню та звільнення заручників. За попередньою інформацією, загинуло понад 40 осіб.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian. Журналісти порівняли атаки у ніч на 16 січня із першими днями ізраїльської агресії.
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Що відомо про удари Ізраїлю по Газі
Офіційно перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС має розпочатися у неділю, 19 січня. Репортер видання Al Jazeera Анас аль-Шаріф, який працює на півночі Гази, назвав минулу ніч "жахливою". У своєму дописі на Х він зазначив, що "темп бомбардувань різко збільшився в останні години".
Він також показав імпровізований морг, де зберігаються тіла загиблих палестинців, серед яких є і маленькі діти.
Годину тому я документував радість жителів Гази від новини про припинення вогню, але ізраїльська окупація, як завжди, продовжує чинити масові вбивства,
– заявив журналіст.
Ще один репортер видання Хоссам Шабат, який також працює на півночі Гази, повідомив про "інтенсивні атаки".
"Таке враження, що ми живемо в перші дні ізраїльської агресії", – наголосив він.
За даними Reuters із посиланням на органи охорони здоров’я Гази, ізраїльські авіаудари тривали всю ніч і ранок, в результаті чого загинуло щонайменше 46 людей.
Представники ізраїльської армії поки що не дали офіційних коментарів. Водночас після оголошення перемир’я не зафіксовано жодних повідомлень про напади ХАМАС на Ізраїль.