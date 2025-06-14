Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times of Israel.

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Що відомо про втрати Ірану

Постійний представник Ірану при ООН Амір Саїд Іравані під час виступу в Раді Безпеки ООН заявив про загиблих та поранених внаслідок ізраїльських атак.

На сьогоднішній день 78 людей, включаючи високопоставлених військових чиновників, загинули мученицькою смертю, а понад 320 інших отримали поранення. Переважна більшість із них – цивільні особи, зокрема жінки та діти,

– розповів він.

Зауважимо, днем раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі у листі до ООН назвав ізраїльські удари "оголошенням війни" та закликав Раду Безпеки "негайно розглянути це питання".

Ізраїль офіційно підтвердив, що мета операції – "завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, заводам з виробництва балістичних ракет Ірану та військовому потенціалу Ірану". Повідомляється, що це був лише перший етап, а операція триватиме "стільки, скільки потрібно".

Вночі Тегеран бив у відповідь. Іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) підтвердив, що завдав удару по військових цілях Ізраїлю. Командувач КВІР Ахмад Вахіді стверджує, що в Ізраїлі вразили понад 150 цілей.