Ізраїль масовано атакував Ліван: завдав превентивного удару по об'єктах "Хезболли"

Ізраїль 25 серпня масовано атакував Ліван. У ЦАХАЛ заявили, що завдали ударів по об'єктах "Хезболли", які становлять безпосередню загрозу ізраїльським цивільним.

Так, в армії зазначили, що "Хезболла" готується обстріляли територію Ізраїлю ракетами. У відповідь на ці загрози військові вдарили по цілях у Лівані.

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ЦАХАЛ вдарив по об'єктах "Хезболли" у Лівані

Близько 05:00 у ЦАХАЛ заявили, що винищувачі завдають ударів по цілях, які належать терористичній організації "Хезболла", що становить безпосередню загрозу громадянам Ізраїлю.

Додали, після ударів і відповідно до оцінки ситуації командуванням тилу ЦАХАЛ будуть опубліковані рекомендації щодо порятунку життя для населення в певних районах Ізраїлю. Наголосили, "Хезболла" готується завдати ударів ракетами.

У межах самооборони, щоб усунути ці загрози, ЦАХАЛ завдає ударів по об'єктах терористів у Лівані, звідки "Хезболла" планувала атакувати ізраїльських цивільних осіб. Це сталося після того, як "Хезболла" випустила понад 6700 ракет, ракет і вибухових БпЛА по ізраїльських сім'ях, будинках і громадах з 8 жовтня,

– наголосили в армії Ізраїлю.

Додали, що вже незабаром бойовики випустять ракети й, можливо, БпЛА по території Ізраїлю.

Поруч із будинками ліванських цивільних на півдні Лівану ми бачимо, що "Хезболла" готується здійснити масштабну атаку на Ізраїль, піддаючи небезпеці ліванське цивільне населення. Ми попереджаємо цивільних, які перебувають у районах, де діє "Хезболла", негайно відійти з небезпечної зони задля власної безпеки,

– наголосили в "ЦАХАЛ".

Також зазначили, що "Хезболла" своєю агресією ризикує втягнути народ Лівану, народ Ізраїлю та весь регіон у ширшу ескалацію.

Ізраїль не потерпить нападів "Хезболли" на наших мирних жителів. Ми діємо в рамках самооборони від "Хезболли" та будь-якого іншого ворога, який приєднується до їхніх нападів на нас, і ми готові зробити все, що нам потрібно, щоб захистити народ Ізраїлю,

– підкреслили військові.

The Times of Israel пише, що за даними ліванських ЗМІ, Ізраїль завдав близько 40 ударів. У мережі вже поширюють відео з нібито наслідками атаки.

Ізраїль завдав масованого удару по Лівану: дивіться відео

Також у мережі повідомили про ракетний обстріл зі сторони Лівану. Зазначили, працює "Залізний купол".

Обстріл зі сторони Лівану: дивіться відео