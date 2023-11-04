Ізраїль атакував швидку в Газі: ЦАХАЛ пояснив, що там були бойовики ХАМАС

4 листопада 2023, 08:41
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Джерело:

ЦАХАЛ

Армія оборони Ізраїлю атакувала машину швидкої допомоги в місті Газа. Ізраїльські військові заявили, що машину використовували бойовики ХАМАС.

Ізраїльська армія атакувала автомобіль швидкої в Газі 3 листопада. Удару завдали з допомогою авіації. 

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Що відомо про атаку по швидкій

Літак ЦАХАЛу завдав удару по машині швидкої допомоги, яка була ідентифікована силами як така, що використовувалася терористичним осередком ХАМАС у безпосередній близькості від їхньої позиції в зоні бойових дій,
– заявили ізраїльські військові.  

Вони також запевнили, що під час удару вбили декілька бойовиків ХАМАС. У ЦАХАЛ запевнили, що мають інформацію, яка  демонструє, що метод роботи ХАМАС полягає в тому, щоб перевозити терористів і зброю на машинах швидкої допомоги.

Армія оборони Ізраїля наголосила, що територія Гази – це зона бойових дій й вони неодноразово закликали цивільних евакуюватися на південь для власної безпеки.

Ба більше, 4 листопада в інтерв'ю на телебаченні речник ЦАХАЛ заявив, що це не перший та навіть не сотий випадок, коли бойовики ХАМАС, у тому числі високопоставлені керівники, незаконно використовують машини швидкої допомоги на полі бою.

До речі, іранські ЗМІ написали, що літак ізраїльських Військово-повітряних сил завдав удару по сонячних батареях та електрогенератору центральної лікарні Аль-Шифа в секторі Газа. Ізраїльська сторона ще не коментувала цю інформацію. 

Останні заяви Ізраїлю щодо атак

  • 3 листопада представник палестинського Міністерства охорони здоров'я в Газі заявив, що машина швидкої була в медичній колоні з лікарні, яка прямувала до прикордонного переходу Рафах. Про це вони розповіли Міжнародному комітету Червоного Хреста.
  • Своєю чергою армія оборони Ізраїля ще наприкінці жовтня повідомляла з посиланням на дані розвідки, що під будинком однієї з найбільших лікарень у Секторі Гази – Аль-Шифа – розташована мережа тунелів та один із командних штабів ХАМАС.
  • До речі, Ізраїль запевнив, що воюватиме до знищення бойовиків ХАМАС. Також ЦАХАЛ прагне повернути заручників, яких забрали бойовики.

Автор: Діана Квасневська