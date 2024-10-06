Ізраїль завдав удару по Сектору Гази: повідомляють про 21 загиблого

У неділю, 6 жовтня, ізраїльські військові атакували мечеть в Дейр-аль-Бала в центрі Сектора Гази. ЦАХАЛ стверджує, що під ударом був командний центр ХАМАС.

У результаті авіаудару загинула щонайменше 21 людина. Про це повідомили журналісти CNN із посиланням на місцеву службу цивільної оборони та госпіталь імені Мучеників Аль-Акси.

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Ізраїль атакував мечеть в Секторі Гази

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила удар по Сектору Гази. За словами військових, було завдано точного удару по терористах ХАМАС, які діяли в командно-контрольному центрі, розташованому в будівлі, яка раніше використовувалася як мечеть Шухада аль-Акса в районі Дейр-аль-Бала.

Спочатку ЗМІ з посиланням на палестинські медіа повідомляли про 18 загиблих та ще десятки поранених. Однак згодом кількість загиблих збільшилася до 21.

До слова, раніше Байден заявив, що не вірить у "тотальну війну" на Близькому Сході, попри суттєве загострення ситуації.

Водночас президент США наголосив, що для цього потрібно зробити ще багато. На запитання, чи відправить він американських військ на допомогу Ізраїлю, він відповів, що США вже допомогли Ізраїлю та збираються його захищати.