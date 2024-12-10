Під удар потрапили й російські бази: Ізраїль атакував понад 250 військових об'єктів у Сирії

Ізраїль атакував понад 250 військових об'єктів у Сирії. Під удар також потрапила й Латакія, де розташовані російські військові бази.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на армійське радіо Галей ЦАХАЛ та Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR).

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За даними джерела армійського радіо ЦАХАЛ, це була одна із найбільших ударних операцій в історії ізраїльських військово-повітряних сил.

У Сирії було атаковано понад 250 військових цілей, включно з базами армії Асада, десятки винищувачів, десятки авіаційних та наземних ракетних комплексів, виробничі майданчики та склади протиракетних комплексів і ракет класу "земля – земля",

– мовиться у дописі.

Ізраїль атакував військові об'єкти у Сирії / Відео у соцмережі Х

Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR), що базується у Лондоні, також підтверджує атаку.

За даними центру, внаслідок бомбардування було знищено найважливіші військові об'єкти, включно з авіабазами та складами у більшості районів країни, у тому числі в провінціях Хама та Хомс, а також у Латакії, де розташовані російські військові бази.

Ізраїль завдав атаки по російських військових базах у Сирії / Відео з акаунту @ZainAbbadi11 у соцмережі Х

В Латакії Ізраїль, як пише SOHR, завдав ударів по об'єкту ППО біля порту, а також по військових складах.

Окрім того, два джерела у сирійських силах безпеки розповіли ізраїльському виданню The Times of Israel, що ізраїльські літаки бомбардували щонайменше три великі сирійські військові авіабази, на яких розміщувалися десятки гелікоптерів і літаків – на північному сході країни, у провінції Хомс та на південний захід від Дамаска.

Ізраїльські удари по військових об'єктах у Сирії / Фото з соцмереж

Своєю чергою журналісти AFP повідомили, що чули гучні вибухи в Дамаску. За даними SOHR, у Дамаску Ізраїль атакував штаб-квартиру Управління радіоелектронної боротьби та склади боєприпасів.