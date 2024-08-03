Загострення на Близькому Сході: показуємо на карті зону потенційного конфлікту

Вже найближчим часом на Близькому Сході може спалахнути велика війна, яка безпосередньо охопить відразу декілька країн та неабияк вплине на ситуацію у світі, зокрема, ймовірно, й на війну в Україні.

У самому осередку конфлікту наразі перебувають Іран, Ліван, Ізраїль та Палестина. Де розташовані ці країни та де незабаром може спалахнути масштабний конфлікт за їхньої участі – показуємо на карті у матеріалі 24 Каналу.

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Ситуація на Близькому Сході загострюється

Війна Ізраїлю у Секторі Гази може перерости в повноцінний близькосхідний конфлікт. Днями верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї уже віддав наказ готувати атаку у відповідь на вбивство у Тегерані політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії, за смерть якого обіцяли помститися.

Крім того, нещодавно радикальне ісламістське угруповання "Хезболла" здійснило масовану атаку по ізраїльському місту Мадждаль-Шамс. Унаслідок обстрілу загинуло щонайменше 12 людей, серед яких діти. Згодом ЦАХАЛ завдала серії авіаційних ударів по військових об'єктах Хезболли.

Нещодавно американський лідер Джо Байден пообіцяв підтримати захист Ізраїлю від загроз. Тим часом міжнародні авіакомпанії припинили польоти до Тель-Авіва, а сусідні країни почали закривати повітряний простір.

Міністерство оборони США перемістить ескадрилью винищувачів на Близький Схід і утримуватиме авіаносець у регіоні. Це пов'язано із виконанням обіцянки президента Джо Байдена про посилення американської військової присутності, щоб допомогти захистити Ізраїль від можливих атак з боку Ірану.

США, Німеччина, Франція, Велика Британія, Україна та низка інших країн закликала своїх громадян терміново покинути Ліван на тлі загострення регіональної напруги. А тим, хто вирішить залишитись радять підготувати плани дій на випадок надзвичайної ситуації.

У Вашингтоні вважають, що ситуація може стати патовою вже найближчими днями. Найбільш імовірно, що значна відповідь може надійти з кількох фронтів найближчими днями, потенційно скоординованими Іраном зі своїми союзниками в регіоні – "Хезболлою".

Зона потенційного конфлікту на Близькому Сході: показуємо на карті

До слова, Україна евакуює з Лівану своїх громадян. Володимир Зеленський розповів, що Київ вже вивіз з Лівану 30 жінок з дітьми. Операцію провели Головне управління розвідки, Міністерство закордонних справ та Служба зовнішньої розвідки України.