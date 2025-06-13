Ізраїль ліквідував бригадного генерала Хаджізаде, що пов'язаний з передачею Росії "Шахедів"

Вночі 13 червня було знищено бригадного генерала Амір-Алі Хаджізаде – керівника аерокосмічних сил іранського КВІР. Разом із ним ліквідовано усе вище командування цього напрямку.

Хаджізаде був прямо пов'язаний з передачею Росії "Шахедів". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на главу ЦПД Андрія Коваленка.

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Інформацію про ліквідацію керівника аерокосмічних сил іранського КВІР офіційно підтвердив Ізраїль.

Довідково. Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) – це військова гілка виконавчої влади Ірану паралельно з армією. Під її контролем розробка балістичних ракет та придушення інакомислення в країні.

Всього під час ізраїльської атаки було вбито щонайменше 20 високопоставлених іранських командирів.